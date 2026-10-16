ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2026

Elio De Capitani: l'Orologio americano di Miller tra teatro e presente

Milano, 16 ott. (askanews) - L'Orologio americano di Arthur Miller ha debuttato al Teatro Vascello di Roma e dal 23 ottobre arriva all'Elfo Puccini di Milano. Il regista Elio De Capitani lo ha presentato ad askanews.

"L'Orologio Americana è un mio sogno. Sono 50 personaggi, racconta la crisi del '29, c'è di mezzo anche la famiglia di Arthur Miller, che è il nucleo poi di tante sue storie. Però come fai a fare uno spettacolo così? Mi hanno chiamano dall'Accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico, e mi hanno detto che potevo fare il saggio finale del terzo anno. E allora Miller. Un Miller diverso. Un Miller circo, un Miller tra Fellini e Brecht", ha detto De Capitani, che poi ha parlato anche della dimensione economica e contemporanea della vicenda del grande crollo della Borsa americana. "Soltanto un'illusione può crescere di 67 volte in tre ore - ha aggiunto il regista citando uno dei personaggi, l'unico che ha capito la bolla speculativa e si è salvato".

Forse in questo c'è il messaggio più forte per noi, oggi. Accanto al rinnovarsi della incredibile magia del palcoscenico e del teatro, ma questa la conoscevamo già.

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