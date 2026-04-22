Elica rilancia su tecnologia e design a EuroCucina

Milano, 22 apr. (askanews) - Elica torna protagonista a EuroCucina con un passo
strategico nel proprio percorso di evoluzione nel mondo del cooking, presentando una
nuova gamma di piani a induzione completamente progettati internamente e dotati della
tecnologia proprietaria ID Technology.
Al centro della proposta, un investimento da oltre 2 milioni di euro che ha portato allo
sviluppo di una piattaforma hardware e software innovativa, pensata per migliorare
concretamente l'esperienza in cucina. Una soluzione che unisce design, prestazioni e
semplicità d'uso, con superfici flessibili, controllo preciso della temperatura e un
funzionamento brevettato su silenziosità e efficienza.
A completare il sistema, la nuova interfaccia Matrix, ispirata ai settori più avanzati come
automotive, che introduce un linguaggio visivo evoluto fatto di grafiche dinamiche,
animazioni e interazioni intuitive, ridefinendo gli standard della categoria.
Il concept dello stand, "Where Cooking Has No Borders", racconta una visione di cucina
aperta, inclusiva e senza confini, dove tecnologia e design dialogano in un ecosistema
coerente. Un percorso immersivo che mette in scena l'identità di Elica, tra innovazione,
ricerca e qualità manifatturiera.
Nel corso dell'evento abbiamo raccolto le parole di Francesco Casoli, Presidente di Elica
S.P.A. che ha sottolineato come l'innovazione rappresenti un elemento imprescindibile per
competere in un mercato in continua evoluzione, tra nuove esigenze dei consumatori e
sfide legate alla sostenibilità: "Elica, da più di 50 anni leader nell'aspirazione, si presenta
con dei prodotti che vanno al di là dell'aspirazione. I nostri forni, i nostri sistemi di cottura, i
nostri piani aspiranti sicuramente riescono a cambiare il paradigma in cucina e questo è
quello che facciamo come azienda"
Spazio anche all'intervento di Luca Barboni, CEO di Elica S.P.A che ha evidenziato il
percorso di trasformazione dell'azienda verso una vera e propria cooking company,
capace di sviluppare tecnologie proprietarie e una visione distintiva nel panorama
internazionale: "Lo sviluppo delle nuova gamma di piani a induzione con tecnologia
proprietaria non rappresenta solo un ampliamento dell'offerta ma traccia una traiettoria
industriale ben precisa, pronta a sostenere il percorso di innovazione di Elica. L'ambizione
è quella di guidare tutte quelle variabili che rendono Elica unica e distintiva".
Elica conferma così la propria capacità di anticipare il futuro, trasformando innovazione e
design in soluzioni concrete, pensate per ridefinire il modo di vivere lo spazio cucina.