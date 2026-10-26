Elezioni Serbia, Vucic sconfitto dopo 14 anni, vincono gli studenti

Belgrado, 26 ott. (askanews) - Quattordici anni di potere finiscono con queste immagini di festa a Belgrado. La Lista degli studenti ha sconfitto il partito di Aleksandar Vucic nelle elezioni parlamentari anticipate in Serbia. Lo stesso ex presidente ha riconosciuto la sconfitta: secondo le prime proiezioni, il movimento avrebbe conquistato tra 135 e 140 seggi sui 250 del Parlamento, ottenendo la maggioranza assoluta.

"Non riesco a spiegare a parole come mi sento, mi sento benissimo - dice Andjelko Simic, sviluppatore informatico - Perché finalmente vedremo la fine di questo governo fallimentare che ha mentito alla gente per tutti questi anni. Alla fine ha prevalso il bene: hanno vinto i giovani, ai quali appartiene questo Paese".

È il risultato di quasi due anni di proteste, cominciate dopo il crollo di una pensilina alla stazione ferroviaria di Novi Sad, nel novembre 2024, che provocò 16 morti. Una tragedia che ha alimentato le accuse di corruzione contro il governo e dato vita a una mobilitazione sempre più ampia, fino alla richiesta di elezioni anticipate.

Vucic, che si era dimesso da presidente per candidarsi a primo ministro, ha ammesso la sconfitta, ma ha attribuito la vittoria degli avversari a un intervento straniero. "Voglio che la gente sappia - ha detto Vucic - che questa è stata la conferma di una rivoluzione portata avanti con il sostegno diretto di diversi Paesi europei e dello Stato profondo americano, lo stesso che è contro il presidente Trump".

Il movimento studentesco ha scelto di non avere un leader e di selezionare i candidati attraverso assemblee universitarie. Nessuno dei 250 nomi della Lista è uno studente: sono soprattutto docenti, medici, artisti e professionisti. Una scelta deliberata, per evitare che la protesta diventasse un'occasione per costruirsi una carriera politica.