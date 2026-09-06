ULTIME NOTIZIE 06 SETTEMBRE 2026

Elezioni, Schlein: voto a maggio? Noi sempre pronti

Cernobbio (CO), 6 set. (askanews) - "In qualsiasi momento si voterà, perché questo è nelle mani del governo, ci faremo trovare pronti: questa è la nostra responsabilità. Ed è per questo che in questi tre anni e mezzo di lavoro testardamente unitario ci siamo già portati avanti sul tema della sanità pubblica, della scuola, della ricerca, della politica industriale, del lavoro dignitoso, dei diritti della democrazia". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, rispondendo - a margine del Forum TEHA di Cernobbio - ad una domanda sulla possibilità che si voti a maggio del 2027.

"Su tutti questi temi abbiamo già fatto proposte unitarie che tengono insieme la nostra alleanza. Quindi non partiamo da zero, è il momento di affinare tra le persone queste nostre proposte per il paese", ha aggiunto Schlein.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi