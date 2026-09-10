ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2026

Elezioni midterm, Trump: se vinciamo, 5.000 dollari a ogni americano

Dallas, 10 set. (askanews) - Donald Trump, durante la prima convention repubblicana dedicata alle elezioni di midterm, ha fatto una promessa agli elettori:

"Se i Repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da 5.000 dollari a tutti gli adulti degli Stati Uniti" ha detto, un operazione che si chiamerà, ha aggiunto, "il Dividendo Trump".

Parlando davanti alla platea dei repubblicani a Dallas, in Texas, il tycoon ha giocato la carta economica mentre il partito è in difficoltà nei sondaggi contro i democratici, ma non ha detto da dove potrebbero arrivare i soldi per finanziare una spesa del genere.

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