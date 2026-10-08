Elezioni, Meloni: surreali dibattiti su data, li lascio ad altri

Milano, 8 ott. (askanews) - "Allora, come ho detto, sulla legge elettorale sono soddisfatta della compatezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare, potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni, che per le elezioni del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità. E' una legge fatta per l'Italia e penso che sia una buona cosa. Sul resto voglio dire io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io resto concentrata a cercare di fare il mio lavoro". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine di una cerimonia ad Ascoli a proposito della data delle prossime elezioni politiche.