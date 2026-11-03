Elezioni, Bonelli (Avs): centrosinistra pronto, al via incontri

Rimini, 3 nov. (askanews) - "Se ci dovesse essere un'accelerazione da parte della presidente del Consiglio ci faremo sicuramente trovare pronti. Da questa settimana partiranno gli incontri per capire come si dovrà cominciare a costruire il programma". Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, a margine di Ecomondo alla Fiera di Rimini.

"Il centrosinistra si sta organizzando, è pronto. Siamo nelle condizioni di poter vincere queste elezioni perché questo governo di destra ha compiuto un disastro economico e sociale", ha aggiunto, accusando l'esecutivo di nascondersi "dietro la questione della sicurezza per nascondere i fallimenti delle loro politiche".

Sul leader, "abbiamo deciso che ci saranno le primarie", ha spiegato Bonelli, ricordando le perplessità di Avs: "Nel momento in cui si è deciso ci saranno le primarie e chi vincerà le primarie sarà il candidato, però voglio dire che per Alleanza Verdi e Sinistra oggi l'elemento fondamentale è il programma".