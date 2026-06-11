Elena D'Elia dopo Amici25 esce con "Non è mica fantasia"

Milano, 11 giu. (askanews) - Elena D'Elia, finalista di Amici25, continua la sua strada nel mondo della musica e ha pubblicato l'Ep "Non è mica fantasia" (Oya/Warner Records) che ha il titolo del suo ultimo singolo dal ritmo energico ed estivo ma con un messaggio preciso.

"E' un po' fatto di ossimori, di contraddizioni, di cose che nessuno di noi, giovani soprattutto, tipo le mezze stagioni, diverse cose che non abbiamo mai vissuto sulla nostra pelle. Di base è un messaggio che io lancio come la forza dei giovani, noi giovani che nella nostra generazione, che comunque è figlia della tecnologia, ma nonostante questo non ci potete dire che siamo sbagliati nel nostro mondo, perché noi facciamo comunque la parte dei giovani e siamo coloro che hanno bisogno di avere i sogni in grande, di sognare, di amare, di sbagliare".

Un inno alla forza, alla visione e alla determinazione di chi sceglie di inseguire i propri sogni come ha fatto la stessa Elena.

"I prossimi progetti sono assolutamente quelli di continuare a lavorare, ad amare quello che faccio, a scrivere tanto, a vivere per poi scrivere del vissuto e a rimanere tutta la vita appassionata e innamorata di questa bellissima arte".

Dopo il successo ottenuto nel talent dove la sua vocalità, sincera e profonda, l'ha accompagnata fino alla finale Elena presenta il nuovo progetto che raccoglie le tracce più significative del suo percorso. Accanto alla title track e alla versione Radio Edit di A parte me, trovano spazio Wanda, un viaggio nella ricerca interiore che affonda le radici nello smarrimento e nella consapevolezza dei propri errori. Ossigeno, che mette al centro un rapporto in crisi, tra silenzi che pesano e il desiderio di ritrovarsi e Lolita, brano che ha messo in luce non solo le qualità vocali di Elena ma anche una sorprendente maturità artistica, raccontando la fatica di restare fedeli a sé stessi in un contesto competitivo. A chiudere l'EP, la reinterpretazione di Je veux di Zaz, un invito alla libertà, all'autenticità e alle piccole gioie della vita, che si oppone al materialismo con energia e freschezza.