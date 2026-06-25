"Election Day", dal 9 luglio il nuovo film di Giorgio Amato

Roma, 25 giu. (askanews) - La complessità umana, con tutte le sue fragilità e debolezze, in contrapposizione con la leggerezza dei social. Viviamo nell'era del giudizio istantaneo che in una manciata di secondi può trasformare una persona in un bersaglio oppure in un eroe. Queste alcune delle tematiche trattate nel nuovo film Election Day, scritto e diretto da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi.

La pellicola, prodotta da Alessandro Carpigo e Bruno Frustaci per la Sunshine e distribuita da Medusa, racconta le vicissitudini della deputata Renata Innocenti nel corso di una notte, quella dello spoglio elettorale, che deciderà il suo destino. Pronta a ricoprire l'incarico di Ministro della Pubblica Istruzione cadrà invece nel baratro dopo la notizia che il suo compagno, il cronista sportivo Carlo De Santis, nelle stesse ore si trova al centro di un caso mediatico per aver insultato, durante una intervista, un calciatore di origini africane. Nel cast Antonio Gerardi, Crisula Stafida, Giulia Gualano, Camilla Icardi, Livio Kone, con la partecipazione di Maria Amelia Monti, che si muovono in uno scenario ricco di tensione ma anche di slanci emotivi, in un ritmo serrato che descrive come una lente d'ingrandimento l'ipocrisia che spesso accompagna l'odierna società. Contrasti, provocazioni, strategie, ma anche la certezza che l'amore resta il motore in grado di sconfiggere gli ostacoli.

Il film sarà presentato in anteprima nazionale a Roma alla XXVI edizione di "Notti di Cinema a Piazza Vittorio", nella serata di lunedì 29 giugno, con parte del cast presente alla proiezione e il regista Giorgio Amato. L'uscita nelle sale cinematografiche a partire da giovedì 9 luglio 2026.