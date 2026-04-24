ULTIME NOTIZIE 24 APRILE 2026

Elanco al FuoriSalone '26 con Pet Collection

Milano, 24 apr. (askanews) - Chi vive con cani e gatti può trovarsi a convivere con altri animali silenziosi e sottovalutati: i parassiti e in particolare le pulci. Non infestano solo i nostri amici a quattro zampe, ma anche gli ambienti domestici. Per questo nasce Pet Collection by Elanco, che debutta al FuoriSalone 2026 con un racconto inedito: la prevenzione veterinaria attraverso il design. Ci dice di più Alessandra Martegani, Head of Marketing Brand Seresto, Advantix e AdTab di Elanco Italia: "Elanco è un'azienda presente in oltre 90 paesi, che si occupa di salute animale. Da oltre 70 anni siamo al fianco di veterinari e proprietari di animali. Elanco promuove dei progetti educativi e informativi sull'importanza della prevenzione antiparassitaria da pulci, zecche, flebotomi e pappataci".

L'installazione va in scena in BASE Milano, dal 21 al 26 aprile. Elementi di arredo ispirati alle forme di cani e gatti raccontano il legame tra ambienti domestici, quattro zampe e prevenzione da pulci e zecche: "Partecipare al Fuorisalone significa cercare di superare la separazione tra il benessere umano e quello animale. Con ironia, quello che chiediamo al pubblico, è proprio di guardare alla propria casa con occhi diversi, quindi non solo come un luogo di relazione, di relax, ma proprio come un ecosistema condiviso con i propri animali" ha aggiunto Martegani.

Per chi vive con un pet, la prevenzione dai parassiti deve essere la prima cosa, anche perché per pulci e zecche non c'è differenza tra il pelo dei nostri amici animali e l'ambiente circostante. Così nasce Pet Collection: "La Pet Collection nasce proprio per rendere visibile l'invisibile, ovvero il fatto che quando tu guardi un cane o un gatto con le pulci, in realtà solo il 5% delle pulci è sull'animale, il restante 95% è già nell'ambiente che lo circonda. Il messaggio che, con l'ironia del design vogliamo dare ai proprietari di animali, è proprio che proteggendo il proprio animale è possibile proteggere ogni angolo della propria casa. È nata una collezione di quattro pezzi unici di design, che hanno come elemento comune proprio la cultura della prevenzione."

Il progetto vuole sensibilizzare sulla salute animale: la prevenzione non deve essere un intervento occasionale, ma pratica continua. In questa prospettiva, i prodotti antiparassitari come Seresto, AdTab e Advantix di Elanco diventano strumenti importanti.

"È importante ricordarsi che, con il riscaldamento globale e il riscaldamento sempre presente nelle case, in realtà la prevenzione deve diventare un gesto quotidiano 365 giorni all'anno" ha concluso Martegani.

I quattro elementi di arredo andranno a Dynamo Camp ETS a sostegno dei programmi di Terapia Ricreativa per bambini con patologie gravi.

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