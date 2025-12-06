ULTIME NOTIZIE 06 DICEMBRE 2025

Egitto: serve forza monitoraggio internazionale per Striscia di Gaza

Doha, 6 dic. (askanews) - Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty sollecita il rapido dispiegamento di una forza internazionale di monitoraggio del cessate il fuoco nell'ambito della seconda fase dell'accordo di pace per la Striscia di Gaza. "Abbiamo bisogno che le forze internazionali siano dispiegate lungo la cosiddetta Linea Gialla per verificare e monitorare il rispetto del cessate il fuoco". Al Forum di Doha, ha anche avvertito che il valico di Rafah per Gaza "non sarà una porta d'accesso per gli sfollati".

