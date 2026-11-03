ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2026

Egitto e Roma, Sotira: mostra frutto di una grande collaborazione

Roma, 3 nov. (askanews) - "Mi fa piacere evidenziare l'importanza di questa mostra e della straordinaria collaborazione tra il pubblico e il privato che si è realizzata. è un progetto che stato promosso da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina e che stato realizzato grazie a una collaborazione in associazione temporanea d'imprese tra Civita Mostre e Musei e MondoMostre con il contributo di Zetema. Avere oggi a Roma questa straordinaria mostra, ottenere la fiducia delle istituzioni egiziane e di grandi musei prestatori da tutto il mondo è stato possibile solo grazie a questa collaborazione". Lo ha detto ad askanews l'amministratore delegato di Civita Mostre e Musei, Giorgio Sotira, raccontando la genesi della mostra "Egitto e Roma - I volti del Fayum", allestita a Roma al Museo dell'Ara Pacis.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi