Egitto e Roma, Sotira: mostra frutto di una grande collaborazione

Roma, 3 nov. (askanews) - "Mi fa piacere evidenziare l'importanza di questa mostra e della straordinaria collaborazione tra il pubblico e il privato che si è realizzata. è un progetto che stato promosso da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina e che stato realizzato grazie a una collaborazione in associazione temporanea d'imprese tra Civita Mostre e Musei e MondoMostre con il contributo di Zetema. Avere oggi a Roma questa straordinaria mostra, ottenere la fiducia delle istituzioni egiziane e di grandi musei prestatori da tutto il mondo è stato possibile solo grazie a questa collaborazione". Lo ha detto ad askanews l'amministratore delegato di Civita Mostre e Musei, Giorgio Sotira, raccontando la genesi della mostra "Egitto e Roma - I volti del Fayum", allestita a Roma al Museo dell'Ara Pacis.