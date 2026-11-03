Egitto e Roma, il Mediterraneo luogo di contatti e di condivisione

Roma, 3 nov. (askanews) - "Uno dei messaggi più belli che forse il visitatore può portare via al termine della mostra, è il comprendere, attraverso questi ritratti e attraverso le testimonianze materiali della cultura funeraria, come l'Egitto fosse un luogo di incontro e di scambio, ma come lo fosse anche Roma, perché così è stato, se solo pensiamo alla diffusione dei culti isiaci all'interno della nostra città. Quindi sicuramente è il messaggio di un Mediterraneo che è luogo di contatti, di scambi, di condivisione e un luogo di arricchimento per tutte le civiltà su cui si sono affacciate". Lo ha detto ad askanews Laura Petacco, a proposito della mostra "Egitto e Roma - I volti del Fayum", di cui è co-curatrice, allestita al Museo dell'Ara Pacis.