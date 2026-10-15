ULTIME NOTIZIE 15 OTTOBRE 2026

Egitto al TTG di Rimini, Italia quinto mercato: arrivi +15%

Rimini, 15 ott. (askanews) - Il mondo è instabile, ma l'Egitto continua ad attirare viaggiatori. L'Ente del Turismo Egiziano è al TTG Travel Experience di Rimini con arrivi in crescita. Il quadro lo traccia il Ceo, Ahmed Youssef: "Credo che il pericolo sia la nuova normalità. Ci sono molte tensioni nel mondo, nessun paese e nessun continente è al sicuro e quello che accade in una parte del mondo si ripercuote sulle altre. Il risultato oggi è un'inflazione molto alta e una grande sfida sui prezzi dell'energia".

Eppure gli arrivi tengono. Nei primi cinque mesi del 2026 l'Egitto sfiora i 5,2 milioni di visitatori dai primi quindici mercati, oltre l'8 per cento in più. L'Italia è quinta, con 461mila arrivi e un balzo del 15 per cento. E l'Ente del Turismo Egiziano guarda proprio all'Italia. "Abbiamo un rapporto di lunga data, di migliaia di anni, tra Egitto e Italia - spiega Youssef -. Nel 2025, a fronte di una crescita complessiva dell'Egitto del 25%, il mercato italiano è cresciuto del 40%. Credo che abbiamo ottime possibilità. L'Italia è vicinissima all'Egitto, tre ore di volo, quindi anche con il caro energia l'Egitto resta un'ottima opzione".

E le nuove mete? "Per il prossimo periodo stiamo costruendo sulla costa nord, l'area di El Alamein, Alessandria: sono zone molto nuove e credo che stiano arrivando ottimi numeri dall'Italia. Il bello degli italiani è che sono scopritori: sono sempre loro ad aprire la strada a nuove destinazioni e nuovi prodotti".

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