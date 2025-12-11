Effetto climate change: una fitta nebbia ricopre l'Iraq centrale

Roma, 11 dic. (askanews) - Effetto del climate change. Una fitta nebbia avvolge la città di al-Qasim e le sue campagne, nella provincia centrale irachena di Babil. L'aeroporto internazionale di Baghdad e altri aeroporti in Iraq sono stati temporaneamente chiusi a causa delle gravi condizioni meteorologiche in un Paese sempre più colpito dai cambiamenti climatici. Secondo l'Onu "dal 1800, le attività umane sono state il principale motore del cambiamento climatico, principalmente a causa della combustione di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas".