ULTIME NOTIZIE 19 GENNAIO 2026

EFA, l'Italia vince con Greta Scarano, trionfa "Sentimental Value"

Roma, 18 gen. (askanews) - C'è anche molta Italia tra i vincitori degli European Film Awards 2026: l'opera prima di Greta Scarano "La vita da grandi" con Matilda De Angelis si è aggiudicata infatti lo Young Audience Award, il riconoscimento per i film europei destinati soprattutto a un pubblico di ragazzi. Alla regista Alice Rohrwacher è andato invece uno dei premi speciali della serata: lo European Achievement in World Cinema, ovvero il miglior contributo europeo al cinema mondiale.

Il film che ha trionfato in questa 38esima edizione degli Oscar europei è invece "Sentimental Value", che ha vinto i premi per il miglior film, la miglior regia a Joachim Trier, la sceneggiatura, la colonna sonora originale e i due attori Renate Reinsve e Stellan Skarsg rd, che aveva appena vinto anche il Golden Globe.

La stragrande maggioranza dei riconoscimenti "tecnici" sono andati invece a "Sirat" di Òliver Laxe: dalla fotografia al montaggio, dalla scenografia al sound design, fino alla direzione del casting.

Niente da fare, invece, per gli altri italiani in gara a Berlino: Toni Servillo, che era candidato per "La Grazia" di Paolo Sorrentino, e Valeria Bruni Tedeschi per "Duse " di Pietro Marcello.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi