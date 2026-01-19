EFA, l'Italia vince con Greta Scarano, trionfa "Sentimental Value"

Roma, 18 gen. (askanews) - C'è anche molta Italia tra i vincitori degli European Film Awards 2026: l'opera prima di Greta Scarano "La vita da grandi" con Matilda De Angelis si è aggiudicata infatti lo Young Audience Award, il riconoscimento per i film europei destinati soprattutto a un pubblico di ragazzi. Alla regista Alice Rohrwacher è andato invece uno dei premi speciali della serata: lo European Achievement in World Cinema, ovvero il miglior contributo europeo al cinema mondiale.

Il film che ha trionfato in questa 38esima edizione degli Oscar europei è invece "Sentimental Value", che ha vinto i premi per il miglior film, la miglior regia a Joachim Trier, la sceneggiatura, la colonna sonora originale e i due attori Renate Reinsve e Stellan Skarsg rd, che aveva appena vinto anche il Golden Globe.

La stragrande maggioranza dei riconoscimenti "tecnici" sono andati invece a "Sirat" di Òliver Laxe: dalla fotografia al montaggio, dalla scenografia al sound design, fino alla direzione del casting.

Niente da fare, invece, per gli altri italiani in gara a Berlino: Toni Servillo, che era candidato per "La Grazia" di Paolo Sorrentino, e Valeria Bruni Tedeschi per "Duse " di Pietro Marcello.