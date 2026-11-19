Trento, 19 nov. (askanews) - Promuovere l'autonomia economica femminile attraverso l'educazione finanziaria. E' questo lo scopo del progetto "6 di Più - Educazione finanziaria per la parità e l'inclusione", promosso dal Fondo Filantropico Bruno Frizzera e realizzato in collaborazione con FeduF e l'Università di Trento.

"Il Fondo Filantropico Bruno Frizzera è stato costituito due anni fa dalla mia famiglia e si muove in tre ambiti: formazione, divulgazione e sostenibilità. Ed è un modo che la mia famiglia ha scelto per portare avanti l'eredità di mio nonno. L'obiettivo è promuovere l'autonomia economica attraverso l'educazione finanziaria. Vogliamo investire in cultura e pensiamo che aiutare le donne ad avere maggiore consapevolezza nell'ambito economico possa essere uno strumento di parità, emancipazione e inclusione" ha dichiarato Veronica Stefenelli, del Fondo Filatropico Bruno Frizzera.

Tra i dati emersi dopo due anni di ricerca e formazione, il 27,5% delle donne dichiara di delegare ad altri, prevalentemente al partner, le decisioni sul denaro che guadagna.

Nonostante punteggi simili agli uomini nei test di conoscenza iniziale, c'è un divario di percezione sulle conoscenze: infatti, il 44% delle donne si giudica con scarse conoscenze.

"I dati della ricerca dicono che l'educazione finanziaria è sempre necessaria e lo è per vari motivi. Il primo è che aumenta l'autonomia delle donne, che diventano più consapevoli delle loro finanze e sono in grado di gestire meglio il proprio denaro, elemento che le aiuta ad essere autonome e più indipendenti. L'altro elemento importante del corso è che aumenta proprio la consapevolezza di sapere. La finanza, così come la matematica, viene vista come una materia molto difficile, una cosa quasi da uomini. Invece, i corsi che abbiamo fatto hanno adottato un linguaggio molto semplice aumentando la consapevolezza di poter gestire il proprio denaro rendendo più sicure anche loro stesse nella gestione delle finanze" ha aggiunto Roberta Cuel, Professoressa dell'Università di Trento.

L'obiettivo per il futuro, però, è quello di esportare questo modello virtuoso a livello nazionale per cercare di contrastare le disuguaglianze di genere e favorire l'accesso alle conoscenze

finanziarie.

"La parte più straordinaria di questo progetto è il fatto di aver compiuto un'attività di educazione finanziaria dedicata alle donne. Parliamo di tutti i tipi di donne, sia quelle che hanno difficoltà, ma anche quelle che non ne hanno. I numeri sono interessantissimi: più di 800 persone coinvolte tra scuole, centri antiviolenza e le tante cooperative del territorio. E' un progetto che vorremmo replicare, perché questo modello è replicabile, ed è importantissimo per il nostro paese perché deve diventare una best practice nazionale" ha concluso Giovanna Boggio Robutti, Direttrice Generale di FeduF.

Dalla teoria alla pratica, il progetto "6 di Più" è un modello che unisce cultura e inclusione: perché insegnare alle donne come gestire il proprio denaro significa, in fondo, restituire loro il futuro.