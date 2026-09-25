Educazione civica ai giovani, l'intervento di Fitto al Sant'Anna

Pisa, 25 set. (askanews) - Come portare i temi dell'educazione civica tra i giovani? Su questa domanda si è concentrato l'intervento del vicepresidente della commissione europea Roberto Fitto durante la nuova edizione della Scuola di Educazione Civica della Scuola Superiore Sant'Anna. L'iniziativa dell'ateneo d'eccellenza pisano, coinvolge 50 giovani per raccontare alle nuove generazioni la realtà che cambia e per promuovere la consapevolezza civica e la partecipazione attiva alla vita pubblica.

"Mi fa molto piacere aver ascoltato da ragazzi domande molto pertinenti. Questo serve anche a superare il luogo comune che i ragazzi non seguono e non conoscono. Invece stamattina ho sentito competenza, conoscenza e approfondimento, quindi c'è la volontà di sapere, di partecipare, di conoscere un po' le scelte che vanno portate avanti. Penso sia un elemento molto importante, mi ha fatto molto piacere e bisogna proseguire su questa strada, perché soprattutto il tema della competenza, della formazione, della conoscenza rappresenta un elemento fondamentale. Il fatto che questa scuola di formazione vada in questa direzione, si ponga i temi principali delle sfide che abbiamo di fronte nei prossimi anni e lo faccia in un dialogo con i diversi livelli istituzionali è molto importane" ha dichiarato Roberto Fitto, Vicepresidente della Commissione Europea.

Il vicepresidente si è poi espresso sui temi di attualità, dall'auspicio di una più forte coesione tra gli Stati membri dell'Ue fino allo sviluppo delle aree interne dell'Europa.

"L'Europa sta lavorando in due direzioni: la prima è quella di portare a termine il piano nazionale di ripresa e resilienza degli stati membri, che ha rappresentato un'occasione molto importante. Il Governo ha comunicato il raggiungimento degli obiettivi della decima rata, che la Commissione valuterà nelle prossime settimane. Questo rappresenta un segnale molto importante. Anche l'Ocse ha comunicato un aumento delle previsioni di crescita, individuando nel piano nazionale di ripresa e resilienza un elemento importante in questo senso. Sono segnali positivi nel mezzo di una discussione sul bilancio europeo. Vedremo la decisione del Consiglio dal punto di vista dell'ammontare complessivo del bilancio, ma anche di quello delle scelte che devono essere compiute in questo senso" ha aggiunto Fitto.

Da anni, la Scuola di Educazione Civica della Sant'Anna è diventata inoltre un'occasione di formazione e orientamento che vuole avvicinare i giovani per renderli cittadini più consapevoli e liberi.

"Gli allievi della scuola hanno iniziato un percorso di riflessione su come approfondire e trasferire i contenuti e i temi di educazione civica. Dall'altro lato c'è la presenza della Scuola di Educazione Civica all'esterno, quindi come si riesce a parlare con i giovani della scuola superiore, che linguaggio ed esperienze utilizzare. Questo è un contesto ideale. Il programma in questi anni è notevolmente cresciuto. Quest'anno abbiamo avuto il Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e devo dire che la qualità del dialogo fra i ragazzi della Scuola di Educazione Civica e i nostri ospiti è molto cresciuta" ha concluso Luca Gori, Responsabile Scientifico della Scuola di Educazione Civica della Sant'Anna.

Parole che ha sottolineato anche il vicepresidente della Commissione Europea nel suo messaggio ai giovani: la loro voglia di partecipazione può costruire un'Europa più forte.