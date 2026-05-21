Educare le nuove generazioni al rispetto di animali e ambiente

Roma, 21 mag. (askanews) - Educare le nuove generazioni al rispetto degli animali, dell'ambiente e della salute condivisa: è questo l'obiettivo di "Possesso Responsabile", progetto di Boehringer Ingelheim Animal Health Italia realizzato in collaborazione con il Comune di Roma e l'Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia, che coinvolge le scuole secondarie di primo grado della Capitale.

Protagonisti dell'iniziativa gli studenti e le studentesse, al centro di un percorso educativo dedicato al valore del possesso consapevole degli animali da compagnia. L'appuntamento del 19 maggio ha rappresentato un momento di confronto e crescita, esteso anche alle famiglie.

L'intervista a Alessandro Fogliazza, Technical Service Lead Boehringer Ingelheim Animal Health Italia: "È indispensabile la sinergia che ci deve essere, in questo caso, tra un'azienda come la nostra e l'Ordine dei Medici Veterinari "Diventa cruciale perché riusciamo a abbinare la scienza e l'impegno quotidiano nella cura dei veterinari con la nostra visione nel benessere futuro. Il progetto "Possesso Responsabile" nasce da un'idea molto semplice: tutti i giorni sentiamo parlare della connessione animale-uomo e di come questa connessione faccia parte della nostra vita".

Un'occasione per l'Istituto Comprensivo Nino Rota dell'XI Municipio, allargata anche alle famiglie. Un progetto per formare cittadini consapevoli del domani.

Le parole di Pierluigi Ugolini, Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia: "Noi come medici veterinari vogliamo trasmettere ai ragazzi la consapevolezza dell'importanza di prendersi in carico un essere vivente e senziente in modo responsabile, quindi prendendosi cura dall'inizio di tutte quelle che sono le sue necessità, imparando a conoscere non soltanto da un punto di vista morfologico ma anche da un punto di vista caratteriale, imparando a intercettare quelli che sono i suoi bisogni fisici, imparando a conoscerli per poter prevenirenei limiti del possibile o comunque accorgersi quando c'è un malessere."

In Italia vivono oggi 21 milioni tra cani e gatti, che testimoniano un legame tra persone e animali domestici sempre più stretto. Accogliere un pet nella propria vita è non solo un gesto di affetto, ma anche una responsabilità.

Il commento di Graziella Bianco, Dirigente Scolastico presso IC Nino Rota di Roma: "Diciamo che è fondamentale perché la coscienza civica nasce un po' a scuola, quindi noi siamo molto propensi a portare a scuola molti progetti che diano tanti stimoli agli alunni e questo è anche un modo per i docenti di fare didattica in un altro modo, di lavorare con altri argomenti che sono sicuramente più vicini ai ragazzi."

Il progetto, che si sviluppa attraverso un ciclo di incontri formativi nelle scuole, punta a diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità, rafforzando il legame tra persone, animali e ambiente e contribuendo a formare cittadini più consapevoli.