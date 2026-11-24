Roma, 24 nov. (askanews) - "Ci sono due elementi estremamente importanti per la classe giornalistica, uno è il contratto giornalistico che da tanti anni non viene rinnovato e l'altro è l'equo compenso ovvero il compenso dei collaboratori giornalistici. Sono due importanti questioni, su cui ci siamo adoperati, anche proponendo delle soluzioni. Credo che sul contratto giornalistico possano esserci delle importanti novità, sicuramente il prossimo anno": lo ha affermato il sottosegretario con delega all'editoria, Alberto Barachini, a margine di un incontro in Fieg sulle misure in manovra per l'editoria.

"Si tratta di trovare un sintesi tra le richieste legittime della categoria dei giornalisti e le istanze degli editori che vogliono riplasmare il lavoro dei giornalisti o portare i giornalisti a fare anche nuove mansioni. Penso e sono ottimista che una soluzione si possa trovare anche grazie agli interventi a sostegno degli editori", ha aggiunto Barachini.

"Per quanto riguarda l'equo compenso c'è una distanza ancora ampia, ma speriamo di poter trovare presto una sintesi, un equilibrio tra le due istanze", ha aggiunto.