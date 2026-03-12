Editoria, Barachini: garantire accesso a informazione di interesse pubblico

Roma, 12 mar. (askanews) - "Io credo che garantire un accesso rapido e facile all'informazione di interesse pubblico sia fondamentale. Viviamo in un'epoca in cui la distribuzione condiziona in qualche modo l'accesso all'informazione e questo condiziona a sua volta anche la capacità di partecipare alla vita democratica alla vita politica dei cittadini. Avere un'informazione di interesse pubblico, essere stimolati a partecipare alla vita pubblica vuol dire anche essere cittadini informati. Oggi il sistema nazionale soffre di una concorrenza internazionale con regole precise diverse e, a volte, con condizioni deontologiche e di responsabilità molto diverse". Lo ha affermato il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, rispondendo ad una domanda sull'ipotesi di creare "un Pnrr per l'editoria", a margine della conferenza su "Prominence, pluralismo e nuove regole nell'ecosistema digitale", promosso da Confindustria Radio Televisioni con la partecipazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

"La prominence è fondamentale perché oggi tutte le norme anche europee ci ricordano quanto bisogna garantire ai cittadini un accesso sicuro a un'informazione professionale, a un'informazione certificata. I grandi over the top - ha rilevato - lavorano con regole diverse, che sono quelle commerciali della ricerca di coinvolgimento dei cittadini, ma non hanno le stesse responsabilità e questo può essere ed essere un problema oggi".