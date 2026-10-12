Ediltecno, 50 anni di eccellenza nell'edilizia italiana

Milano, 12 ott. (askanews) - Un viaggio lungo cinquant'anni che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ediltecno Restauri festeggia il mezzo secolo di attività guardando con soddisfazione al passato ma al contempo ripensandosi in ottica futura. Guardando alle tante sfide che il settore delle costruzioni dovrà affrontare in Italia e nel mondo.

"Ciò che non è cambiato sono i nostri valori. I valori fondativi erano quelli di realizzare una società all'interno della quale i dipendenti si potessero trovare in un'azienda serena, dove il lavoro fosse sereno e a carattere familiare. All'inizio i dipendenti si contavano sulle dita di due mani, oggi ne abbiamo circa una settantina" ha dichiarato Giancarlo Bassanini, Presidente di Ediltecno Restauri.

E la costruzione del Vodafone Village di Milano nel 2008 segna una delle tappe principali dell'azienda. Una commessa da 97 milioni di euro che segna il passaggio a General Contractor.

"Vogliamo essere partner assolutamente affidabili per i nostri clienti storici e per i quelli che approcceremo per la prima volta nel prossimo futuro. Per questo occorrono dedizione, spirito di sacrificio, passione per il proprio lavoro e senso del dovere. Queste sono le qualità che noi cerchiamo costantemente di trasmettere come patrimonio verso le nuove generazioni" ha aggiunto Michael Stammelluti, CEO di Ediltecno Restauri.

Innovazione e tecnologia, ma anche familiarità e dedizione. Ediltecno Restauri guarda al futuro ritrovandosi negli stessi valori umani del 1976. Come quello della fiducia, intesa come continuità di relazioni e di responsabilità su cui fondare l'azienda.