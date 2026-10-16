Edilizia sostenibile, Marchesani: da GBC soluzioni concrete

Roma, 16 ott. (askanews) - "Oggi come Wolf System Italia siamo stati presenti alla

conferenza stampa del Green Building Forum Italia che si svolgerà

a fine mese e, in quanto sponsor di questo evento, crediamo

fortemente nel percorso che GBC ormai da anni sta percorrendo per

proporre soluzioni concrete per un'edilizia sostenibile, attenta

agli utilizzatori". Lo ha dichiarato Davide Marchesani, delegato

portavoce AD di Wolf System Italia, nel corso della conferenza

stampa organizzata da GBC Italia in vista del Green Building

Forum Italia del 28 ottobre, dedicato ai temi dell'edilizia

sostenibile.

" Le strutture in acciaio e legno prefabbricate che l'azienda

offre sul mercato possono dare una grande mano in questo aspetto

e siamo pienamente consapevoli e collaborativi con gli altri enti

che parteciperanno per dare il nostro contributo verso l'edilizia

del futuro" , ha concluso Marchesani.