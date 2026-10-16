Edilizia sostenibile, Marchesani: da GBC soluzioni concrete

Roma, 16 ott. (askanews) - "Oggi come Wolf System Italia siamo stati presenti alla
conferenza stampa del Green Building Forum Italia che si svolgerà
a fine mese e, in quanto sponsor di questo evento, crediamo
fortemente nel percorso che GBC ormai da anni sta percorrendo per
proporre soluzioni concrete per un'edilizia sostenibile, attenta
agli utilizzatori". Lo ha dichiarato Davide Marchesani, delegato
portavoce AD di Wolf System Italia, nel corso della conferenza
stampa organizzata da GBC Italia in vista del Green Building
Forum Italia del 28 ottobre, dedicato ai temi dell'edilizia
sostenibile.
" Le strutture in acciaio e legno prefabbricate che l'azienda
offre sul mercato possono dare una grande mano in questo aspetto
e siamo pienamente consapevoli e collaborativi con gli altri enti
che parteciperanno per dare il nostro contributo verso l'edilizia
del futuro" , ha concluso Marchesani.