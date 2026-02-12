Edilizia sostenibile, GBC Italia compie 18 anni

Roma, 12 feb. (askanews) - "Siamo partiti 18 anni fa in Italia pensando che fosse un obiettivo quasi irragiungibile e dopo 18 anni i numeri che presentiamo sono significativi per dimostrare quanto sia stato l'impegno di questa associazione. Oggi possiamo dire con tutta franchezza di essere l'interlocutore di riferimento per le istituzioni e vogliamo essere insieme ai nostri cugini di Itaca e Casa Clima, a tutti coloro che credono in questa missione a supporto del decisore pubblico che avrà da assumere sfide altamente importanti. Quindi con la competenza tecnica di una associazione come la nostra e con il grande lavoro fatto dalle strutture tecniche siamo convinti di poter valorizzare quanto bene questo paese sa fare, unico paese europeo nella Top ten mondiale per edifici sostenibili certificati, a supporto del meccanismo di decarbonizzazione per un made in Italy che sa fare molto meglio di altri paesi europei cultura della sostenibilità in edilizia".

Lo ha dichiarato il presidente di GBC Italia, Fabrizio Capaccioli, in occasione della conferenza stampa di presentazione alla Camera del nuovo logo dell'associazione che compie 18 anni.