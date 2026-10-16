Edilizia sostenibile, Gallini: progetti concreti cattura CO2

Roma, 16 ott. (askanews) - Heidelberg Materials Italia, che in Italia raccoglie l'eredità storica di Italcementi, è leader italiano e mondiale nel settore del cemento e calcestruzzo. Sappiamo che il cemento e il calcestruzzo fanno parte della quotidianità di tutti noi, quindi case, scuole, autostrade, ospedali, sono tutte fatte anche grazie al cemento e al calcestruzzo. È il secondo prodotto bulk più utilizzato al mondo, quindi c'è un grandissimo valore raggiunto per la quotidianità . Lo ha dichiarato Stefano Gallini, AD di Heidelberg Materials Italia, nel corso della conferenza stampa organizzata da GBC Italia in vista del Green Building Forum Italia del 28 ottobre, dedicato ai temi dell'edilizia sostenibile.

Siamo anche molto coscienti dell'impronta carbonica e delle emissioni CO2 che il nostro settore genera e quindi soprattutto noi, come Heidelberg Materials, ci siamo già mossi con progetti concreti. Abbiamo in Norvegia Breivik, la prima cementeria con cattura CO2, e anche in Italia stiamo sviluppando un progetto per la cementeria di Rezzato-Mazzano che prevederà la cattura di CO2 in collaborazione con partner strategici per l'Hub di Ravenna , ha concluso Gallini.