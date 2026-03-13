Edilizia, Cerullo: WallmanW certifica ristrutturazioni su fune

Roma, 13 mar. (askanews) - "Da oggi si va a definire lo standard sia di lavoro che comportamentale e di requisiti di una figura professionale che abbiamo creato noi più di 30 anni fa e che finalmente viene valorizzata nella sua eccellenza nel settore delle ristrutturazioni su fune, con rigidi parametri valutativi in un percorso ideato e creato grazie ad ASACERT con un lungo periodo formativo e degli esami importanti sia tecnici che pratici".

Lo ha dichiarato Marco Cerullo, People & Culture Manager Italia di EdiliziAcrobatica in occasione del lancio con ASACERT della prima certificazione italiana WallmanW per operatori specializzati in questa tecnica di ristrutturazione su fune.