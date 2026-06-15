ULTIME NOTIZIE 15 GIUGNO 2026

Edilizia, Capaccioli (GBC Italia): sfida cultura sostenibilità

Roma, 15 giu. (askanews) - Momento importante per l'edilizia sostenibile italiana. Si terrà infatti il prossimo 18 giugno l'Assemblea Nazionale dei Soci di GBC Italia nella quale verrà anche eletto il Nuovo Consiglio di Indirizzo che eleggerà al suo interno il Comitato Esecutivo, il Presidente e il Vicepresidente in carica per il triennio 2026-2029. Nella stessa occasione sarà rinnovato anche l'Organo di Controllo Collegiale costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti con i requisiti previsti dall'art. 19 dello Statuto. In un messaggio ai soci in vista dell'appuntamento elettorale, il presidente Fabrizio Capaccioli, invitando alla massima partecipazione, fa il punto su come si sia lavorato negli ultimi anni per diffondere la cultura della sostenibilità. "Oggi - dice Capaccioli - la sfida è renderla strutturale, stabile e parte integrante delle decisioni economiche, industriali e territoriali del paese".

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