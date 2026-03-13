ULTIME NOTIZIE 13 MARZO 2026

Edilizia, Capaccioli (Asacert): WallmanW certezza professionale

Roma, 13 mar. (askanews) - "E' stata certezza professionale al settore su fune. Grazie ad Acrobatica, da oggi, diamo vita ad una vera rivoluzione nel settore della formazione tecnica. Non parliamo solo di certificare una professionalità, ma di contribuire a creare una nuova cultura del lavoro, fondata su competenza, sicurezza e valore umano. La certificazione è uno strumento di giustizia professionale, perché valorizza il merito, rende accessibile l'eccellenza e costruisce una nuova narrazione del mestiere edile, capace di coniugare tradizione e innovazione. In ASACERT siamo orgogliosi di contribuire a questo cambiamento."

Così Fabrizio Capaccioli, Ad di ASACERT, in occasione del lancio della certificazione professionale di "WallmanW" con EdiliziAcrobatica.

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