Edilizia, Capacciol (Asacert): rivoluzione in formazione tecnica

Roma, 13 mar. (askanews) - "Grazie ad Acrobatica, da oggi, diamo vita ad una vera rivoluzione nel settore della formazione tecnica. Non parliamo solo di certificare una professionalità, ma di contribuire a creare una nuova cultura del lavoro, fondata su competenza, sicurezza e valore umano. La certificazione è uno strumento di giustizia professionale, perché valorizza il merito, rende accessibile l'eccellenza e costruisce una nuova narrazione del mestiere edile, capace di coniugare tradizione e innovazione. In ASACERT siamo orgogliosi di contribuire a questo cambiamento."

Così Fabrizio Capaccioli, Ad di ASACERT, in occasione del lancio della certificazione professionale di "WallmanW" con EdiliziAcrobatica.