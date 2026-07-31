ULTIME NOTIZIE 31 LUGLIO 2026

Edificio crollato a Messina, si cercano ancora sei dispersi

Roma, 31 lug. (askanews) - A Messina proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per il crollo dell'edificio di Pistunina; si cercano ancora sei dispersi con l'impiego di squadre Usar, cinofili, droni, conduttori di mezzi movimento terra.

Una settantina i vigili del fuoco al lavoro da ore. Le operazioni sono rese difficili da alcuni focolai attivi, alimentati dal materiale coinvolto nel crollo, tra cui pannelli fotovoltaici e batterie. L'edificio accoglieva abitazioni e attività commerciali.

È stato istituito un posto di comando per il coordinamento diretto e la gestione del soccorso.

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