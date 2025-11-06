Ecopneus: la traccia che vogliamo lasciare nel futuro della gomma

Rimini, 6 nov. (askanews) - Quale traccia vogliamo lasciare nel futuro? A Rimini, Ecopneus ha una risposta concreta: quella di una gomma che non finisce mai, che si trasforma, che ritorna.

"Ecopneus - spiega il direttore generale, Giuseppina Carnimeo - è la filiera di riciclo della gomma da pneumatici fuori uso, è una filiera di eccellenza. I risultati lo dimostrano, siamo un esempio concreto di economia circolare. Sicuramente un'eccellenza, ma avere dei risultati così positivi è anche una responsabilità per fare sempre meglio".

Centosessantottomila tonnellate di pneumatici riciclati in un anno. Quasi centomila tonnellate di CO2 evitate. Ed è proprio qui a Ecomondo, la fiera dell'economia green, che la società senza scopo di lucro presenta la sua nuova campagna. Un messaggio che racconta come tutto ricomincia quando tutto sembra finire: asfalti che durano di più, campi sportivi dove giocano i nostri figli, spazi pubblici costruiti sulla sostenibilità. "L'impegno e la sfida - prosegue Carnimeo - è quella sempre appunto di continuare e dimostrare come la sostenibilità vada oltre quello che è il valore ambientale ma riconoscerne il valore come leva di innovazione, di competitività e anche di creazione di valore sociale pensando proprio anche a tutte le applicazioni in numerosi settori dagli asfalti, parchi gioco, campi sportivi quindi per il benessere della collettività e del territorio".

Una filiera di eccellenza che trasforma, che innova, che costruisce il domani. Perché questo accada serve riconoscere il valore reale di questi materiali riciclati, significa dargli spazi nuovi, significa sostenerli con politiche e incentivi concreti. Questa è l'unica traccia che si vuole lasciare.