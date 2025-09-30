ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2025

Economia circolare, Crippa (Stellantis): efficacia strategia 4 R

Roma, 30 set. (askanews) - "Stellantis in materia di economia circolare si è attrezzata con una divisione di Circular Economy, SUSTAINera, occupandoci essenzialmente di due aspetti, offrire già attraverso un modello di circularity, ricambi al cliente finale, attraverso la strategia delle 4 R, ricambi rigenerati riutilizzati riciclati o riparati. Al tempo stesso ci occupiamo della gestione dei veicoli a fine ciclo vita, gestione importantissima perchè ci permette di ridurre l'impatto ambientale, transitando l'azienda verso l'obiettivo di decarbonizzazione accedendo anche a risorse e materie prime critiche. Attraverso l'offerta delle 4 R di Stellantis noi arriviamo a raggiungere una riduzione dei materiali, sui nostri ricambi, dell'80% e una riduzione delle emissioni di CO2 del 50%".

Importante contributo al dibattito sull'economia circolare del settore automotive è arrivato da Manuela Crippa, responsabile vendite e marketing a livello globale per la circular economy di Stellantis, intervenuta in occasione dell'ultima edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Italia e Wec Italia.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi