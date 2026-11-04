ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

Ecomondo, Cobat presenta Elv Italia per le auto a fine vita

Rimini, 4 nov. (askanews) - "Quest'anno Consorzi Cobat è presente qui a Ecomondo con tutte le sue filiere. In particolare, la presenza di quest'anno si arricchisce del nuovo consorzio nato, Elv Italia, che è il consorzio sulle autovetture a fine vita". Lo ha detto Michele Priori, direttore di Consorzi Cobat, alla Fiera di Rimini.

Il sistema conta oggi cinque filiere: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie con Cobat Ripa, pneumatici fuori uso con Cobat Tyre, abbigliamento e accessori con Cobat Tessile e, infine, Elv Italia. "Consorzi Cobat si pone come un consorzio multifiliera al servizio dei produttori per adempiere alla responsabilità estesa del produttore", ha spiegato Priori. "Stiamo incontrando in questi giorni a Ecomondo aziende, operatori del settore e istituzioni con l'obiettivo di mettere al centro del sistema Paese il recupero e l'economia circolare". "Il sistema Consorzi Cobat è una realtà multifiliera senza scopo di lucro al servizio del Paese e del cittadino - ha aggiunto -. Per noi è essenziale incontrare tutti gli attori del settore e far sorgere un'economia circolare a tutela del Made in Italy, in cui crediamo fortemente".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi