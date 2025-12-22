EcoEridania raccoglie oltre 300 mila euro per progetti solidali

Genova, 22 dic. (askanews) - Oltre 300 mila euro per sostenere progetti nei settori della disabilità, della salute, dell'emergenza sociale e dell'educazione. E' il risultato della raccolta solidale 2025 promossa dal Gruppo EcoEridania, leader in Italia e in Europa nella gestione dei rifiuti speciali, sanitari e industriali, con il coinvolgimento di dipendenti e fornitori. Le donazioni sono destinate ad una decina di enti e associazioni, tra cui la Fondazione Gaslini Insieme e la Fondazione Rava - Orfani del Ponte Morandi.

"E' la conferma - spiega Andrea Giustini, presidente e fondatore di EcoEridania - di quanto EcoEridania riesce a fare attraverso lo sforzo dei suoi dipendenti e fornitori per una causa nobile che è la nostra Fondazione. Quest'anno una super raccolta che ha superato i 300 mila euro che andranno devoluti alle nostre attività della Fondazione EcoEridania Insuperabili e a sostegno di partner, noi li chiamami amici, con i quali collaboriamo da anni, e di impegni che ci siamo presi nel tempo, uno su tutti il sostegno allo studio per tutti gli orfani del Ponte Morandi".

I risultati della raccolta solidale 2025 sono stati annunciati nel corso del Christmas Gala Dinner 2025, ospitato alla Leopolda di Firenze e condotto da Fabio Volo, alla presenza di dipendenti, partner e fornitori provenienti da tutta Italia ma anche di rappresentanti delle istituzioni. Durante la serata è stata organizzata anche una lotteria solidale, che ha permesso di raccogliere altri 7.500 euro. "Eravamo - sottolinea Giustini - più di 1200 persone. Ci siamo riuniti intorno a questi gesti, a questa nostra spiccata volontà, oltre che di lavorare, anche di occuparci di chi è meno fortunato di noi".

Il Gruppo ha inoltre presentato una nuova iniziativa di welfare aziendale per tutti i dipendenti, che prevede la possibilità di trascorrere il giorno del proprio compleanno in ferie, senza perdita di retribuzione. Un progetto in linea con l'attenzione che, da sempre, EcoEridania dedica al benessere dei propri dipendenti.

"E' la conferma di un percorso che stiamo facendo - conclude il presidente e fondatore di EcoEridania - e che è iniziato qualche anno fa attraverso l'istituzione per tutti i dipendenti del Gruppo EcoEridania di una polizza vita, quindi tutti i dipendenti hanno una copertura a vita, del carrello della spesa quando c'è stato il post Covid e il problema dei soldi per andare avanti e del salario minimo che è stato introdotto due anni fa. L'anno scorso abbiamo introdotto il contributo mamme, quindi tutte le neo mamme di EcoEridania, trascorso il periodo di maternità obbligatoria, possono rientrare in azienda e per 30 mesi noi copriamo le spese della babysitter fino a 600 euro al mese. E quest'anno il giorno del suo compleanno chi vuole più rimanere a casa e godersi la sua giornata di festa con i suoi cari, con i suoi amici, senza preoccuparsi della sveglia e della giornata di lavoro".