Ecco il trailer de "Il diavolo veste Prada 2", c'è anche Milano

Roma, 2 feb. (askanews) - A quasi vent'anni dalle loro storiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway. Diffuso il trailer dell'atteso sequel del film del 2006 che ha segnato una generazione, "Il diavolo veste Prada 2" arriva nelle sale italiane dal 29 aprile.

Nel video si vedono anche delle scene girate a Milano per la settimana della moda.

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di nuovi attori tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di "Lily" e "Irv" dal primo film.

La storia ruota intorno alla direttrice Miranda Priestley alle prese con il rilancio della rivista di moda, davanti al declino della carta stampata, motivo per cui avrà bisogno delle sue ex collaboratrici, tra cui l'ex stagista Andrea, ormai diventata una professionista di successo.