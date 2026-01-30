Eccezionale nevicata a Mosca, la più abbondante degli ultimi 200 anni

Mosca, 30 gen. (askanews) - I moscoviti faticano a farsi strada tra i cumuli di neve nella capitale russa, dove si è registrata la più grande nevicata degli ultimi 200 anni, secondo i meteorologi dell'Università Statale di Mosca. In alcune zone della capitale, i cumuli di neve raggiungono i 60 centimetri. I treni pendolari nell'area di Mosca hanno subito ritardi e le auto sono rimaste bloccate in lunghi ingorghi a causa dell'abbondante precipitazione nonostante i mezzi antineve siano entrati tempestivamente in azione.