Eccellenza e tradizione: il mare incontra il design in Triennale

Milano, 21 set. (askanews) - Storie di tradizione, di eccellenza, di rispetto del tempo. Quelle di Grupo Consorcio e di Triennale Milano. Ricorrenze che si intrecciano: 75 anni per l'azienda, 100 per l'ente. Per celebrare questo Triennale ha aperto i suoi archivi sottolineando i temi della convivialità, del mare e della conservazione. Tutti argomenti che vivono in Grupo Consorcio, azienda ormai stabilmente ai vertici nel mercato delle conserve di tonno premium e delle acciughe di alta qualità del Cantabrico. Un settore che, come rivelano i dati Circana presentati all'evento, raggiunge un valore complessivo da 2,1 miliardi di euro e che nel segmento Premium registra una crescita superiore alla media del Largo Consumo.

"Consorcio festeggia 75 anni e porta questo prodotto sulle tavole degli italiani fin dal 1950. Negli anni il mercato del tonno si è evoluto moltissimo: sta gradualmente passando da un consumo prevalentemente di scorta, in cui si acquista la scatoletta da tenere in dispensa, a una scelta d'acquisto sempre più consapevole" ha dichiarato Dario De Stefano, General Sales Manager di Grupo Consorcio Italia.

Ed ecco che la creatività e l'artigianalità esaltata da Triennale, si mostra nella manualità delle sobadoras, le donne sfilettatrici, che lavorano come da tradizione una materia prima di altissimo livello. Il tutto alla presenza tra gli altri di Jesus Gomez, Ceo di Grupo Consorcio, e Valeria Piaggio, Vicepresidente e nipote del fondatore.

"Vogliamo trasmettere al consumatore un concetto ben preciso: quello dell'artigianalità 100% del Cantabrico. È un impegno concreto, perché in tutti i nostri stabilimenti, sia a Santona che a Colindres lavoriamo a soli 50 metri dal porto del Cantabrico, dove acquistiamo la gran parte della nostra materia prima. Quando parliamo della calma citiamo il concetto della cura che i nostri dipendenti hanno del prodotto dall'inizio alla fine" ha aggiunto Eduardo Sanfilippo, Chief Marketing & Communication di Grupo Consorcio.

La riscoperta del tempo e della qualità. Due delle direttrici che rendono famosa l'Italia in tutto il mondo.