Ecatombe in Indonesia e Sri Lanka: oltre 1300 morti per le inondazioni

Roma, 3 dic. (askanews) - Ecatombe del Sudest asiatico: oltre 1300 morti dopo le piogge torrenziali, insieme a due distinti cicloni tropicali, che hanno colpito nei giorni scorsi Sri Lanka, alcune zone dell'isola indonesiana di Sumatra, Thailandia meridionale e Malesia settentrionale.

L'acqua si sta ritirando, ma centinaia di migliaia di persone sono sfollate e lottano per procurarsi acqua potabile e cibo. Tra le regioni più colpite, Aceh, in Indonesia e l'area di Colombo, nello Sri Lanka, dove si sono registrati oltre 400 morti.