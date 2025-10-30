Ebrei ultraortodossi manifestano a Gerusalemme contro la coscrizione

Milano, 30 ott. (askanews) - Migliaia di ebrei ultraortodossi si sono radunati a Gerusalemme per protestare contro la mancanza di una legge che consenta loro di evitare la coscrizione obbligatoria. La "Marcia di un milione di uomini" è una manifestazione organizzata contro l'arresto di studenti di yeshiva accusati di aver eluso il servizio militare obbligatorio in Israele.

La protesta è stata organizzata dai principali gruppi della società ultra-ortodossa israeliana, che tradizionalmente non presta servizio nell'esercito grazie a un'esenzione periodicamente rinnovata dal governo. Le pressioni per reclutare più soldati per la guerra hanno creato ulteriori attriti politici in Israele sulla questione, e migliaia di ordini di coscrizione sono stati emessi nei confronti di uomini ultra-ortodossi che si sono rifiutati di obbedire, mentre alcuni sono stati arrestati.

I manifestanti chiedono il ripristino della disposizione che esentava gli studenti delle yeshiva (scuole talmudiche) dal servizio militare, prima che fosse annullata dalla Corte Suprema.