ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2025

Ebrei ultraortodossi manifestano a Gerusalemme contro la coscrizione

Milano, 30 ott. (askanews) - Migliaia di ebrei ultraortodossi si sono radunati a Gerusalemme per protestare contro la mancanza di una legge che consenta loro di evitare la coscrizione obbligatoria. La "Marcia di un milione di uomini" è una manifestazione organizzata contro l'arresto di studenti di yeshiva accusati di aver eluso il servizio militare obbligatorio in Israele.

La protesta è stata organizzata dai principali gruppi della società ultra-ortodossa israeliana, che tradizionalmente non presta servizio nell'esercito grazie a un'esenzione periodicamente rinnovata dal governo. Le pressioni per reclutare più soldati per la guerra hanno creato ulteriori attriti politici in Israele sulla questione, e migliaia di ordini di coscrizione sono stati emessi nei confronti di uomini ultra-ortodossi che si sono rifiutati di obbedire, mentre alcuni sono stati arrestati.

I manifestanti chiedono il ripristino della disposizione che esentava gli studenti delle yeshiva (scuole talmudiche) dal servizio militare, prima che fosse annullata dalla Corte Suprema.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi