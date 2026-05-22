Ebola, "preparare operatori sanitari e coinvolgere le comunità"

Roma, 22 mag. (askanews) - Il virus Ebola circolava nella Repubblica Democratica del Congo da alcune settimane prima che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse l'emergenza sanitaria, affermano diversi testimoni. Si parla di sospetti casi di febbre emorragica altamente contagiosa da metà aprile nella provincia dell'Ituri. Ma l'allerta tra le persone si è diffusa lentamente, in tanti credevano di soffrire di una "malattia mistica", ha affermato il ministro della Salute congolese Samuel Roger Kamba.

Disinformazione e dicerie che andrebbero evitate ha detto il Dottor Abdou Sebushishe, Consulente sanitario senior presso l'International Medical Corps che ha messo in guardia sui pericoli del sottovalutare la situazione:

"Ciò che deve essere evitato in questo tipo di situazione legata all'epidemia è raccogliere voci e diffonderle, perché ciò mina notevolmente l'efficacia della risposta. Disponiamo di un'intera unità con partner provenienti da luoghi diversi, che effettuano un monitoraggio quotidiano e pubblicano risultati accurati sui siti web dei vari ministeri. Vorrei chiedere alla gente di fare riferimento a queste informazioni, perché non c'è nessuno che intenda nascondere alcunché".

"Alcuni dicono che è magia, altri si rifiutano di crederci, altri dicono che stiamo inventando i numeri e altri ancora che li stiamo minimizzando per vari motivi. Ma la realtà è che l'epidemia esiste e gli operatori umanitari, così come le autorità sanitarie, stanno facendo tutto il possibile per fermarla. E nessuno ha alcun interesse a nascondere nulla. Penso che dobbiamo fidarci della risposta e del modo in cui è stata organizzata".

"Bisogna contenere la trasmissione", ha aggiunto e "coinvolgere le comunità, preparandole". "Cinque operatori sanitari sono già stati colpiti e quattro di loro sono morti. Gli operatori sanitari corrono un rischio molto elevato. Nell'ambito del nostro lavoro umanitario, ci stiamo concentrando sulla formazione del personale sanitario affinché riconosca tempestivamente la malattia, la isoli, la curi e si protegga".