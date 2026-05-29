Ebola, Oms: Ricevuto solo un terzo dei fondi richiesti

Kinshasa, 29 mag. (askanews) - Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è arrivato a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo, colpita da una nuova epidemia di Ebola.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'allerta sanitaria internazionale. Secondo AFP, nel Paese sono stati registrati finora oltre 1.000 casi sospetti e 246 decessi. Il focolaio è nella provincia dell'Ituri, ma il virus si è già esteso anche al Nord e Sud Kivu e all'Uganda.

"Sono venuto qui per mostrare alle comunità dell'Ituri, del Nord Kivu e del Sud Kivu che non sono sole, che siamo qui per sostenerle e che comprendiamo la loro sofferenza. Ma sappiamo anche che hanno l'energia e tutto ciò che serve per fermare questa situazione. Per questo sono qui".

"Il tipo di sostegno che chiediamo, il volume di sostegno che chiediamo, non è ancora arrivato. Stiamo ricevendo solo un terzo dei finanziamenti richiesti. Colgo questa occasione per chiedere alla comunità internazionale di aumentare il sostegno, perché gli operatori sanitari abbiano le forniture e le misure di protezione necessarie. Devono essere protetti, perché senza operatori sanitari sarà molto difficile aiutare i pazienti. Gli operatori sanitari devono poter proteggere se stessi prima di aiutare gli altri".

"Quando i Paesi dichiarano i casi in modo trasparente, imporre divieti di viaggio non li incoraggia. Altri Paesi potrebbero dire: se rischio sanzioni o un divieto di viaggio, allora perché dovrei segnalare presto i casi?".