ULTIME NOTIZIE 03 GIUGNO 2026

Ebola, Oms: la risposta umanitaria sta "recuperando terreno"

Ginevra (Svizzera), 3 giu. (askanews) - Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avverte che l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo "è progredita molto rapidamente e noi siamo ancora indietro", ma che la risposta "sta recuperando terreno". Parlando dopo una visita nel Paese, Ghebreyesus aggiunge che le "ampie restrizioni di viaggio" imposte da alcuni Stati stanno ostacolando la risposta al virus. L'epidemia, dichiarata il 15 maggio nel nord-est della RDC, ha ufficialmente causato almeno 61 vittime in Africa centrale.

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