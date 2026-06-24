ULTIME NOTIZIE 24 GIUGNO 2026

Ebola, Oms: il rischio a livello globale resta basso

Milano, 24 giu. (askanews) - Nonostante l'identificazione del primo caso di Ebola sul suolo francese, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che il rischio per la salute pubblica rimanga "basso" a livello globale, Francia compresa. Questo caso, rilevato in Francia, un medico di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC), "serve a ricordare i rischi a cui sono esposti gli operatori in prima linea", ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa a Ginevra. Il quale ha aggiunto che "potremmo salvare molte più vite con le terapie, e i preparativi sono ora completi per una sperimentazione di due farmaci che dovrebbe iniziare nella Repubblica Democratica del Congo la prossima settimana".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi