Ebola, Oms: il rischio a livello globale resta basso

Milano, 24 giu. (askanews) - Nonostante l'identificazione del primo caso di Ebola sul suolo francese, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che il rischio per la salute pubblica rimanga "basso" a livello globale, Francia compresa. Questo caso, rilevato in Francia, un medico di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC), "serve a ricordare i rischi a cui sono esposti gli operatori in prima linea", ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa a Ginevra. Il quale ha aggiunto che "potremmo salvare molte più vite con le terapie, e i preparativi sono ora completi per una sperimentazione di due farmaci che dovrebbe iniziare nella Repubblica Democratica del Congo la prossima settimana".