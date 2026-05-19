ULTIME NOTIZIE 19 MAGGIO 2026

Ebola, ministro della Salute congolese: 131 morti, 513 casi sospetti

Roma, 19 mag. (askanews) - La prima cifra che posso dare L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è probabilmente all'origine di 131 decessi documentati e 513 casi sospetti, ha affermato il ministro della Salute congolese Samuel Roger Kamba, parlando alla televisione nazionale.

"La prima cifra che posso dare in termini di numero di morti è di 131 casi censiti - ha detto - la seconda cosa che abbiamo osservato è chi presenta sintomi simili, quindi, i casi sospetti: abbiamo circa 513 casi sospetti che abbiamo identificato".

Il ministro ha tuttavia avvertito che il numero è una stima e che sono necessarie ulteriori ricerche per confermare se tuti i decessi sono effettivamente collegati al virus. L'epicentro dell'epidemia è nella provincia Nordorientale di Ituri, al confine con l'Uganda.

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