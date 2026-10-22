Ebola, l'Oms: ora in Anfrica scenario epidemico più complesso

Roma, 22 ott. (askanews) - Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'Africa si trova ora ad affrontare una "complessa" epidemia di Ebola dopo che il virus è arrivato in Nigeria, che ha segnalato il suo primo caso.

"Oggi non è più confinato in un unico luogo. È una questione regionale, che richiede vigilanza regionale e determinazione collettiva. Ci troviamo di fronte a uno scenario epidemico più complesso. La Nigeria ha confermato un caso importato di malattia da virus Bundibugyo Ebola, il Kenya ha segnalato nove casi, incluso un decesso. Nella Repubblica Democratica del Congo, l'Ebola si è diffuso in un'ottava provincia, con oltre 9.000 casi confermati e più di 4.000 decessi segnalati fino al 20 ottobre" ha detto Mohamed Yakub Janabi, direttore regionale dell'Oms per l'Africa.