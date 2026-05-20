ULTIME NOTIZIE 20 MAGGIO 2026

Ebola, Commissione Ue: rischio epidemia in Europa è molto basso

Bruxelles, 20 mag. (askanews) - Il rischio di un'epidemia di Ebola nell'Ue è "molto basso" e "non vi è alcuna indicazione" che gli europei debbano adottare misure specifiche al di là delle consuete raccomandazioni in materia di salute pubblica. Lo ha affermato la portavoce della Commissione europea Eva Hrncirova, nel corso di un briefing con la stampa.

"Sappiamo che le malattie non si fermano alle frontiere, e questo vale anche per l'Ebola", ha aggiunto la portavoce della Commissione. "Per questo motivo... stiamo facendo tutto il possibile per sostenere la regione".

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