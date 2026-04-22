ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Earth Day, Pecoraro Scanio: più parchi e più amore per la natura

Roma, 22 apr. (askanews) - In occasione della 56esima Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente, rilancia un appello al Governo, al Parlamento e a tutte le istituzioni italiane per accelerare le politiche di tutela ambientale e biodiversità.

"L'Italia ha sottoscritto l'obiettivo internazionale di proteggere entro il 2030 almeno il 30% delle aree terrestri e marine. Mancano ormai solo quattro anni: è necessario agire subito, rafforzando il sistema dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali, della Rete Natura 2000 e delle aree marine protette" ha dichiarato Pecoraro Scanio.

"Il nostro Paese - ha proseguito - è quello con la maggiore biodiversità naturale in Europa. Un patrimonio straordinario che dobbiamo non solo difendere, ma valorizzare ulteriormente, migliorando le nostre performance e promuovendo una cultura diffusa di rispetto e amore per la natura".

In questo contesto si inserisce anche il concorso fotografico "Obiettivo Terra", promosso da Società Geografica Italiana, Fondazione UniVerde e Federparchi, che rappresenta uno strumento strategico di sensibilizzazione ambientale, ha spiegato Pecoraro Scanio: "Far innamorare le persone della bellezza della natura è fondamentale. Chi fotografa un paesaggio, un parco o un ecosistema marino con passione sviluppa anche un profondo rispetto per l'ambiente. È da questa consapevolezza che nasce una vera cultura ecologista".

La premiazione delle migliori fotografie si terrà il 22 maggio, nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi.

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