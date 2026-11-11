È ufficiale: i Maneskin sul palco insieme al Coachella nel 2027

Roma, 11 nov. (askanews) - Ora è ufficiale, i Maneskin saranno di nuovo insieme sul palco. Sulla locandina del festival di Coachella che ha annunciato gli artisti che si esibiranno nell'edizione di aprile 2027, c'è anche il nome della rock band italiana, insieme ad altre star come Madonna e Dua Lipa.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, insieme per la prima volta dalla pausa annunciata nel 2024, precisando che non era una separazione del gruppo, e i rispettivi progetti da solisti, suoneranno il 10 e il 17 aprile all'Empire Polo Club di Indio, in California, in uno dei festival musicali e artistici più famosi al mondo, che già li ospitò nel 2022 dove portarono anche il successo sanremese, "Zitti e buoni".

E proprio intorno a Sanremo e a una loro possibile reunion sul palco dell'Ariston si rincorrevano voci da settimane. Lo stesso neo direttore artistico, Stefano De Martino, ha più volte detto che in caso fossero tornati insieme, il Festival li attende a braccia aperte.