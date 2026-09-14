Milano, 14 set. (askanews) - Gli Oasis pongono fine a mesi di febbrili speculazioni annunciando il loro ritorno sul palco nel 2027. Oasis Live 27 vedrà la band protagonista di 38 concerti tra Scozia, Inghilterra, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia, Stati Uniti e Irlanda. Il 29 e 30 luglio saranno allo Stadio Olimpico di Roma. Ad eccezione degli show nella loro Manchester, il tour porterà la band in una serie di location completamente nuove rispetto a Oasis Live '25. Special guest di ogni data sarà Richard Ashcroft.
Dopo un periodo di riflessione, "la forza culturale pop più dirompente della recente storia britannica" si è dichiarata nuovamente in piena forma e pronta a tornare ancora una volta per risollevare gli animi. Venite a constatarlo di persona. Sarà uno spettacolo da non perdere."
È prevista una domanda estremamente elevata per Oasis Live '27. Al fine di ridurre i tempi di attesa e contrastare la rivendita non autorizzata, è stato introdotto un sistema di registrazione con l'obiettivo di offrire a tutti i fan le migliori opportunità di acquistare i biglietti. Le registrazioni sono già aperte su "us.list-manage.com" oasisinet.com.
Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, i fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17:00. Coloro che saranno selezionati riceveranno un codice univoco e non trasferibile che consentirà l'accesso a una specifica finestra di vendita. Le finestre di vendita varieranno di città in città e si svolgeranno tra venerdì 25 settembre e domenica 27 settembre. I fan riceveranno direttamente tutte le informazioni relative alla finestra di vendita cui potranno accedere e relativo orario.
La registrazione sarà l'unica modalità di accesso al pubblico per l'acquisto dei biglietti per Oasis Live '27. Non sarà prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità. Il sistema è stato pensato per rendere il processo di acquisto più equo e fluido possibile per i fan degli Oasis.
I prezzi dei biglietti saranno fissi e varieranno da 92,29 a 276,86 commissioni incluse. Ulteriori dettagli sul processo di registrazione per l'acquisto dei biglietti sono disponibili su Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "us.list-manage.com" oasisinet.com.
Oasis Live '27 - Le date del tour
Maggio 2027
21 Maggio Glasgow, Celtic Park
23 Maggio Glasgow, Celtic Park
25 Maggio Glasgow, Celtic Park
28 Maggio Glasgow, Celtic Park
29 Maggio Glasgow, Celtic Park
Giugno 2027
04 Giugno Manchester, Etihad Stadium
06 Giugno Manchester, Etihad Stadium
08 Giugno Manchester, Etihad Stadium
11 Giugno Manchester, Etihad Stadium
12 Giugno Manchester, Etihad Stadium
15 Giugno Manchester, Etihad Stadium
18 Giugno Manchester, Etihad Stadium
19 Giugno Manchester, Etihad Stadium
22 Giugno Manchester, Etihad Stadium
25 Giugno Manchester, Etihad Stadium
26 Giugno Manchester, Etihad Stadium
Luglio 2027
02 Luglio Munich, Allianz Arena
03 Luglio Munich, Allianz Arena
10 Luglio Barcelona, Estadi Olìmpic Lluìs Companys
11 Luglio Barcelona, Estadi Olìmpic Lluìs Companys
16 Luglio Amsterdam, Johan Cruijff ArenA
17 Luglio Amsterdam, Johan Cruijff ArenA
23 Luglio Paris, Stade de France
24 Luglio Paris, Stade de France
29 Luglio Rome, Stadio Olimpico
30 Luglio Rome, Stadio Olimpico
Agosto 2027
10 Agosto Boston, Gillette Stadium
13 Agosto Boston, Gillette Stadium
14 Agosto Boston, Gillette Stadium
20 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium
21 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium
24 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium
Settembre 2027
04 Settembre Slane Castle, Ireland
05 Settembre Slane Castle, Ireland
11 Settembre Knebworth, UK
12 Settembre Knebworth, UK
18 Settembre Knebworth, UK
19 Settembre Knebworth, UK