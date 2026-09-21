È sempre più card-mania: a Milano i collezionisti al Collect IT

Milano, 21 set. (askanews) - Le carte collezionabili sono ormai un fenomeno consolidato anche sul mercato italiano e, come rilevato da Assogiocattoli, sono una delle tipologie di prodotto che trascinano il comparto. Al Forum di Assago si è tenuta la tappa milanese di Collect IT, primo card show italiano, che ha radunato centinaia di espositori e moltissimo pubblico.

"Ormai sono tanti anni - ha spiegato ad askanews Arnaldo De Rosa, organizzatore di Collect IT e founder di CardsGuru - che le persone vivono online nel mondo del digitale, ma poi quando si tratta di incontrarsi, di condividere con altri la propria passione rispondono sempre presente. Era chiaro, visto che noi viviamo questo mondo tutti i giorni, che le persone volessero sempre più momenti dove potersi incontrare, stare insieme, e quindi da questa esigenza nasce principalmente il Collect IT".

Evento clou della giornata l'incontro con l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini, che ha autografato una carta Panini dedicata a lui. E se lo sport è uno dei filoni forti, moltissimi collezionisti si appassionano anche alle card dei Pokémon, sempre in voga e quotate in Italia.

"Il collezionista - ha aggiunto l'organizzatore - è sempre alla ricerca del pezzo mancante e poi quando lo trova capisce che ne manca sempre un altro e quindi in realtà poi il collezionismo è sempre questa voglia di rincorrere qualcosa e di non essere in qualche modo mai soddisfatti ma è anche un modo per evadere diciamo dalla realtà".

Ma che tipologia di pubblico partecipa a questi eventi? "Essendo ormai alla quarta edizione - ha concluso De Rosa - possiamo dire che il pubblico è anche cambiato tanto nel corso degli anni. Prima erano soltanto esperti di settore, oggi invece partiamo dai ragazzini piccolissimi. Sono molto felice oggi di vedere ai cancelli tantissimi bambini con i propri papà, con i propri genitori, portati da loro o anche bambini che hanno portato i loro papà".

E, a giudicare da quello che abbiamo visto tra gli stand, si sono fatte anche molte compravendite.